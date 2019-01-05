Болтон предостерег Асада от использования химического оружия в Сирии

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

В случае использования химоружия режим Асада ждут тяжелые последствия

Советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам нацбезопасности Джон Болтон предостерег сирийского президента Башара Асада от использования химического оружия после выхода американских войск из Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Болтона, режим Асада ждут тяжелые последствия в случае применения химического оружия в Сирии после выхода американских войск.

"Наша позиция никоим образом не изменилась: любое применение химического оружия повлечет за собой очень серьезный ответ, как мы уже дважды это сделали", - заявил советник президента США по нацбезопасности.

Кроме того, Болтон добавил, что вывод Соединенными Штатами своих солдат из Сирии не означает, что Вашингтон смягчил свою позицию относительно применения сирийским правительством химического оружия.

"Режим Асада не должен иметь никаких илюзий относительно этого вопроса", - добавил он.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил, что военные Соединенных Штатов начали покидать территорию Сирии.

Приказ о выводе американских войск с территории Сирии отдал президент США Дональд Трамп 19 декабря 2018. При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил против такого решения, из-за чего подал в отставку.

Добавим, недавно Дональд Трамп согласился замедлить вывод американских войск из Сирии. Президент США согласился дать военным 4 месяца для вывода 2 тысяч американских военнослужащих из Сирии.