Болтон назвав нові санкції проти Венесуели попередженням для Росії

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

США розцінюють присутність російських військових у Венесуелі як провокацію

Нові санкції США проти Венесуели і Куби повинні стати попередженням "всім зовнішнім учасникам, включаючи Росію", які розгортають свій військовий потенціал на підтримку уряду Ніколаса Мадуро. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Болтон також підкреслив, що США розцінюють як провокацію, що загрожує безпеці в регіоні, присутність російських військових у Венесуелі.

"Сполучені Штати будуть вважати такі провокаційні дії загрозою міжнародному миру і безпеці в регіоні", - сказав Болтон.

Він нагадав, що Кремль нещодавно відправив у Венесуелу військові рейси з 35 тоннами невідомого вантажу і сотнею військовослужбовців.

Болтон також уточнив, що нові санкції США проти Центробанку Венесуели обмежать Мадуро доступ до американських доларів.

"Ми не кидаємо рятувальних гругів диктаторам. Ми забираємо їх", - заявив радник Трампа.

Нагадаємо, 17 квітня США повідомили про запровадженн санкцій щодо Центробанку Венесуели.

Крім того, Державний департамент США звинуватив Росію, Іран і Кубу у військовому втручанні у Венесуелу.