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Болтон назвал новые санкции против Венесуэлы предупреждением для России

Новости » Политика    17.04.2019 - 23:58
Болтон назвал новые санкции против Венесуэлы предупреждением для России
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

США расценивают присутствие российских военных в Венесуэле как провокацию

Новые санкции США против Венесуэлы и Кубы должны стать предупреждением "всем внешним участникам, включая Россию", которые развертывают свой военный потенциал в поддержку правительства Николаса Мадуро. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Болтон также подчеркнул, что США расценивают как провокацию, угрожающую безопасности в регионе, присутствие российских военных в Венесуэле.

"Соединенные Штаты будут считать подобные провокационные действия угрозой международному миру и безопасности в регионе", - сказал Болтон.

Он напомнил, что Кремль недавно отправил в Венесуэлу военные рейсы с 35 тоннами неизвестного груза и сотней военнослужащих.

Болтон также уточнил, что новые санкции США против Центробанка Венесуэлы ограничат Мадуро доступ к американским долларам.

"Мы не бросаем спасательных кругов диктаторам. Мы отбираем их", - заявил советник Трампа.

Напомним, 17 апреля США сообщили о введении санкций в отношении Центробанка Венесуэлы.

Кроме того, Государственный департамент США обвинил Россию, Иран и Кубу в военном вмешательстве в Венесуэлу.

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