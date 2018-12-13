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Болтон виключає зустріч Трампа і Путіна до звільнення українських моряків

Новини » Політика    13.12.2018 - 18:25
Болтон виключає зустріч Трампа і Путіна до звільнення українських моряків
Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (flickr.com/helsinki2018)

Він пояснив, що зустріч не можлива, поки російська сторона не поверне Україні затримані українські кораблі

Радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна не буде можлива до тих пір, поки Росія не звільнить затримані українські кораблі та їх екіпаж. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Він пояснив, що зустріч не можлива, поки російська сторона не поверне Україні затриманих під час інциденту в Керченській протоці кораблів і моряків

"Я не бачу обставин в найближчому майбутньому, щоб така зустріч могла б відбутися", - сказав Болтон...

Нагадаємо, Трамп скасував зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним через ситуацію у Керченській протоці. Трамп зазначив, що оскільки українські моряки і кораблі, захоплені Росією, не були звільнені, він вирішив скасувати зустріч з Путіним.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 листопада Росія атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки, в результаті чого були захоплені три українські судна і 24 моряки. Через таких дій РФ в 10 областях України строком на 30 днів введено військове положення. Крім того, президент України Петро Порошенко заявляв про загрозу повномасштабної війни з РФ.

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Новини України Володимир ПутінвстречаКерченский мостагресія РФДональд Трамп
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