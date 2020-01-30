Більшість шотландців підтримує незалежність від Британії через Brexit

Ілюстративне фото (Bernhard_Staerck pixabay)

Незалежність від Сполученого Королівства підтримує 51% шотландців

Більшість жителів Шотландії підтримують незалежність регіону від Сполученого Королівства у зв'язку з виходом Британії з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними останнього соціологічного опитування, незалежність Шотландії від Британії підтримує 51% жителів. Вперше з 2015 року відділення від Сполученого Королівства підтримала більшість шотландців.

Зазначається, що у середу, 29 січня, члени шотландського парламенту висловилися за проведення нового референдуму про незалежність регіону. Свою вимогу парламентарі аргументували наближенням Brexit, проти чого активно виступають у Шотландії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада Євросоюзу затвердила в письмовому вигляді угоду про Brexit. Процес ратифікації угоди про вихід Британії з ЄС було остаточно завершено з боку Брюсселю. Угода по Brexit набуде чинності після виходу Британії з ЄС у п'ятницю, 31 січня 2020 року, опівночі за київським часом.

Як писало РБК-Україна, перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що уряд регіону в січні винесе на розгляд парламенту питання про вихід Шотландії зі складу Сполученого Королівства. Стерджен наголосила, що голосування відбудеться не зважаючи на відмову від проведення референдуму з боку Лондона.

Крім того, 14 січня Джонсон відправив Стерджен офіційний лист, в якому відмовив Шотландії у проведенні референдуму про незалежність.