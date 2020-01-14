Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Джонсон направив лист з відмовою першого міністра Шотландії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відмовив Шотландії у проведенні референдуму про незалежність. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

За словами Джонсона, 14 січня він направив відповідний лист першого міністра Шотландії Николі Стерджен.

"Народ Шотландії переконливо проголосував за збереження єдиного Сполученого Королівства, і уряду Великобританії і Шотландії зобов'язалися поважати результати. Давайте зробимо 2020 рік роком зростання і можливостей для всієї Великобританії", - написав Джонсон.

Також у листі прем'єр Британії заявив, що проведення референдуму лише продовжить політичну стагнацію Шотландії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший міністр Шотландії Нікола Стерджен до 25 грудня планувала звернутися до британського уряду з вимогою дати дозвіл на проведення референдуму про незалежність Шотландії. За її словами, британський уряд "не має права" блокувати запит Шотландії.

При цьому уряд Джонсона після перемоги у виборах заявило, що не буде підтримувати проведення референдуму про незалежність Шотландії. У заяві міністра Великобританії у справах Шотландії Алістера Джека говорилося, що Джонсон планує після виходу з Євросоюзу (Brexit) 31 січня зміцнити відносини між усіма регіонами Сполученого Королівства.