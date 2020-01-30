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Большинство шотландцев поддерживает независимость от Британии из-за Brexit

Новости » Политика     30.01.2020 - 17:30
Большинство шотландцев поддерживает независимость от Британии из-за Brexit
Иллюстративное фото (Bernhard_Staerck pixabay)

Независимость от Соединенного Королевства поддерживают 51% шотландцев

Большинство жителей Шотландии поддерживают независимость региона от Соединенного Королевства в связи с выходом Британии из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным последнего социологического опроса, независимость Шотландии от Британии поддерживают 51% жителей. Впервые с 2015 года отделение от Соединенного Королевства поддержало большинство шотландцев.

Отмечается, что в среду, 29 января, члены шотландского парламента высказались за проведение нового референдума о независимости региона. Свое требование парламентарии аргументировали приближением Brexit, против чего активно выступают в Шотландии.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил в письменном виде соглашение о Brexit. Процесс ратификации соглашения о выходе Британии из ЕС был окончательно завершен со стороны Брюсселя. Соглашение о Brexit вступит в силу после выхода Британии из ЕС в пятницу, 31 января 2020 года, в полночь по киевскому времени.

Как писало РБК-Украина, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что правительство региона в январе вынесет на рассмотрение парламента вопрос о выходе Шотландии из состава Соединенного Королевства. Стерджен отметила, что голосование состоится несмотря на отказ от проведения референдума со стороны Лондона.

Кроме того, 14 января Джонсон отправил Стерджен официальное письмо, в котором отказал Шотландии в проведении референдума о независимости.

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