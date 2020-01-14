ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шотландія винесе в парламент питання про незалежність незважаючи на відмову Лондона

Новини » В світі     14.01.2020 - 17:31
Шотландія винесе в парламент питання про незалежність незважаючи на відмову Лондона
Фото: Нікола Стерджен (ЕРА)

Стерджен назвала нерозумною позицію Лондона

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що шотландський уряд в січні планує винести на розгляд парламенту питання про вихід країни зі складу Сполученого Королівства, незважаючи на відмову від проведення референдуму з боку Лондона. Про це Стерджен заявила на своїй сторінці в Twitter.

При цьому перший міністр Шотландії назвала відмову Лондона від проведення референдуму про незалежність Шотландії нерозумною і руйнівною позицією. Відповідну заяву вона зробила в листі прем'єр-міністру Борису Джонсону.

"Вони знають, що, якщо нам буде наданий шанс, ми виберемо незалежність. Крім того, що позиція (Великобританії - ред.) нерозумна, вона повністю руйнівна. Проблема британського уряду полягає в тому, що, чим довше вони намагаються перешкоджати референдуму, тим більше це демонструє, що вестмінстерське співдружність - це не союз рівних, і тим більше буде прихильників незалежності", - написала Стерджен.

Нагадаємо, 14 січня Джонсон відправив Стерджен офіційний лист, в якому відмовив Шотландії у проведенні референдуму про незалежність. За його словами, проведення референдуму лише продовжить політичну стагнацію Шотландії.

Раніше Стерджен планувала звернутися до британського уряду з вимогою дати дозвіл на проведення референдуму про незалежність Шотландії. Вона зазначила, що британський уряд "не має права" блокувати запит Шотландії.

Британія планує укласти торговельну угоду з ЄС з нульовим тарифом Британія побоюється втратити США як союзника в разі майбутніх військових конфліктів
Новини України ШотландияВеликобританиянезависимость
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся