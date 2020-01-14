Шотландія винесе в парламент питання про незалежність незважаючи на відмову Лондона

Фото: Нікола Стерджен (ЕРА)

Стерджен назвала нерозумною позицію Лондона

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що шотландський уряд в січні планує винести на розгляд парламенту питання про вихід країни зі складу Сполученого Королівства, незважаючи на відмову від проведення референдуму з боку Лондона. Про це Стерджен заявила на своїй сторінці в Twitter.

При цьому перший міністр Шотландії назвала відмову Лондона від проведення референдуму про незалежність Шотландії нерозумною і руйнівною позицією. Відповідну заяву вона зробила в листі прем'єр-міністру Борису Джонсону.

"Вони знають, що, якщо нам буде наданий шанс, ми виберемо незалежність. Крім того, що позиція (Великобританії - ред.) нерозумна, вона повністю руйнівна. Проблема британського уряду полягає в тому, що, чим довше вони намагаються перешкоджати референдуму, тим більше це демонструє, що вестмінстерське співдружність - це не союз рівних, і тим більше буде прихильників незалежності", - написала Стерджен.

Нагадаємо, 14 січня Джонсон відправив Стерджен офіційний лист, в якому відмовив Шотландії у проведенні референдуму про незалежність. За його словами, проведення референдуму лише продовжить політичну стагнацію Шотландії.

Раніше Стерджен планувала звернутися до британського уряду з вимогою дати дозвіл на проведення референдуму про незалежність Шотландії. Вона зазначила, що британський уряд "не має права" блокувати запит Шотландії.