Більшість громадян вірять у зовнішній вплив на Україну і вважають його позитивним

Фото: голова Європейської Ради Дональд Туск, президент України Петро Порошенко, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер (twitter.com-APUkraine)

Українці вважають так зване "зовнішнє управління" скоріше позитивним фактором

Більшість громадян (72%) вважають, що сьогодні Україна перебуває під значним зовнішнім впливом (причому 26% переконані, що такий вплив не просто значний, але й вирішальний). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС.

За даними опитування, лише 3% респондентів вважають, що зовнішніх впливів на Україну немає, а 14% виходять із того, що вплив існує, але він незначний.

Серед суб’єктів найбільш значущих зовнішніх впливів опитані відзначали головним чином США (54%) та Європейський Союз (46%); ще 39% вважають, що до найвпливовіших суб’єктів належать Росія, а 29% - МВФ.

Вплив на Україну Євросоюзу більшість опитаних (55%) визначили як позитивний; негативним такий вплив вважають 29%.

Загалом позитивна оцінка впливу України з боку США також переважає над негативною (44% проти 36%).

Вплив Росії переважна більшість опитаних (75%) охарактеризувала як негативний, і лише 8% вважають його корисним для України.

Ставлення до впливу МВФ радше негативне; зокрема такі оцінки цьому впливові дали 53% опитаних, тоді як позитивні - лише 24%.

Оцінки впливу на Україну міжнародних організацій (таких як ООН, ОБСЄ, Рада Європи) скоріше позитивні.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно із Київським міжнародним інститутом соціології 16-28 серпня 2018 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Всього опитано 2041 респондент віком від 17 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування Соціологічної групою "Рейтинг", у вересні 2018 року близько половини українців (52%) готові в разі виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках.

Відзначимо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, у серпні 2018 року найбільшою загрозою українці вважали економічний занепад, серйозну економічну кризу (57,6%), збідніння населення, значне майнове розшарування (41,5%), знецінення гривні (35,6%).