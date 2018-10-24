Большинство граждан верят во внешнее влияние на Украину и считают его позитивным

Фото: председатель Европейского Совета Дональд Туск, президент Украины Петр Порошенко, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер (twitter.com-APUkraine)

Украинцы считают так называемое "внешнее управление" скорее положительным фактором

Большинство граждан (72%) считают, что сегодня Украина находится под значительным внешним воздействием (причем, 26% убеждены, что такое влияние не просто значительно, но и решающее). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

По данным опроса, только 3% респондентов считают, что внешнего влияния ня Украину нет, а 14% исходят из того, что влияние существует, но оно незначительно.

Среди субъектов наиболее значимого внешнего воздействия респонденты отмечали главным образом США (54%) и Европейский Союз (46%); еще 39% считают, что к влиятельным субъектам относятся Россия, а 29% - МВФ.

Влияние на Украину Евросоюза большинство опрошенных (55%) определили как положительное; негативным воздействие считают 29%.

В целом положительная оценка влияния Украины со стороны США также преобладает над отрицательной (44% против 36%).

Влияние России подавляющее большинство опрошенных (75%) охарактеризовала как негативное, и только 8% считают его полезным для Украины.

Отношение к влиянию МВФ скорее отрицательное; в частности такие оценки этому влиянию дали 53% опрошенных, тогда как положительные - лишь 24%.

Оценки влияния на Украину международных организаций (таких как ООН, ОБСЕ, Совет Европы) скорее положительные.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии 16-28 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Всего опрошен 2041 респондент в возрасте от 17 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что по данным опроса Социологической группой "Рейтинг", в сентябре 2018 года около половины украинцев (52%) готовы в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках.

Отметим, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в августе 2018 года наибольшей угрозой украинцы считали экономический упадок серьезный экономический кризис (57,6%), обеднение населения, значительное имущественное расслоение (41,5%), обесценивание гривны (35,6%).