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Українці назвали основні загрози для країни

Новини » Суспільство    24.10.2018 - 13:09
Фото: Обмін валют (РБК-Україна)
Фото: Обмін валют (РБК-Україна)

Українці побоюються економічної кризи більше, ніж повномасштабного вторгнення Росії

Більшість громадян (62,1%) вважають, що для України існують реальні і досить серйозні загрози, ще 21,4% вважають ці загрози ймовірними, 6,8% переконані, що насправді ніяких серйозних загроз для України немає, а 9,7% вагаються з відповіддю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС.

Українці назвали основні загрози для країниНайбільшою загрозою українці вважають економічний занепад, серйозну економічну кризу (57,6%), збідніння населення, значне майнове розшарування (41,5%), знецінення гривні (35,6%).

Захоплення України або частини території Росією побоюються 30,9% респондентів, розпад України на кілька частин або відокремлення від України частини її територій - 28,1%.

Українці назвали основні загрози для країни

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно із Київським міжнародним інститутом соціології 16-28 серпня 2018 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Всього опитано 2041 респондент віком від 17 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування Соціологічної групою "Рейтинг", у вересні 2018 року близько половини українців (52%) готові в разі виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках.

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