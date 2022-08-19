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Хто найбільше допомагає Україні: опубліковані нові дані

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Німеччина, П'ятниця 19 серпня 2022 05:09
Хто найбільше допомагає Україні: опубліковані нові дані Фото: опубліковані нові дані військової підтримки України (facebook.com/pressOKzahid)
Автор: Артур Родивилов

Інститут світової економіки Кільського університету (Німеччина) опублікував нові оцінки масштабів військової допомоги, яку країни світу надають Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані університету.

За даними німецьких експертів на 1 липня, головним військовим донором України залишаються США, які надали вже 25,45 млрд доларів. На другому місці - Великобританія, яка виділила допомогу на 4,11 млрд доларів. На третьому місці - Польща (1,83 млрд доларів), а на четвертому - Німеччина (1,22 млрд доларів).

При цьому за часткою допомоги України у валовому внутрішньому продукті перше місце займає Естонія - вона надала Києву підтримку на суму, що становить 0,8% ВВП країни. На другому місці - Латвія (приблизно та ж частка у ВВП), а на третьому - Польща (0,5% ВВП), на четвертому - Литва (0,3% ВВП).

Дані Кільського університету не враховують допомогу, яку країни світу вже пообіцяли виділити Україні, але поки цього не зробили. Тому вони можуть не давати повної картини підтримки, яку насправді отримують Збройні сили України.

Експерти Інституту світової економіки також оцінили загальний рівень нової допомоги, яку країни світу пообіцяли виділити в липні, в тому числі фінансову і гуманітарну підтримку країни.

"Донорські держави не ініціювали практично ніякої нової допомоги, але відправили частину з уже обіцяного раніше, в тому числі озброєння", - пише аналітичний центр.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 млн доларів і може оголосити про це вже в п'ятницю, 19 серпня.

Також повідомлялося, що уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги Україні. Збройні сили отримають міномети і протитанкові засоби.

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Зброя в Україні Військова допомога
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