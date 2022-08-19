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США готують новий пакет військової допомоги Україні на 800 млн доларів, - Reuters

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Вашингтон, П'ятниця 19 серпня 2022 01:43
США готують новий пакет військової допомоги Україні на 800 млн доларів, - Reuters Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 млн доларів і може оголосити про це вже в п'ятницю, 19 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства, Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої президентські повноваження щодо скорочення витрат, які дозволяють президенту санкціонувати передачу надлишкової зброї із запасів США.

Вони зазначили, що вартість комплектів зброї може змінитися до того, як вони будуть оголошені.

Нагадаємо, США виділили новий пакет військової допомоги для України на 1 млрд доларів.

Також повідомлялося, що США нададуть уряду України ще 4,5 млрд доларів підтримки.

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