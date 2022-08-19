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Кто больше всего помогает Украине: опубликованы новые данные

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Германия, Пятница 19 августа 2022 05:09
Кто больше всего помогает Украине: опубликованы новые данные Фото: опубликованы новые данные военной поддержки Украины (facebook.com/pressOKzahid)
Автор: Артур Родивилов

Институт мировой экономики Кильского университета (Германия) опубликовал новые оценки масштабов военной помощи, которую страны мира оказывают Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные университета.

По данным немецких экспертов на 1 июля, главным военным донором Украины остаются США, предоставившие уже 25,45 млрд долларов. На втором месте – Великобритания, которая выделила помощь на 4,11 млрд долларов. На третьем месте - Польша (1,83 млрд долларов), а на четвертом - Германия (1,22 млрд долларов).

При этом по доле помощи Украины в валовом внутреннем продукте первое место занимает Эстония - она предоставила Киеву поддержку на сумму, составляющую 0,8% ВВП страны. На втором месте - Латвия (примерно та же доля в ВВП), а на третьем – Польша (0,5% ВВП), на четвертом - Литва (0,3% ВВП).

Данные Кильского университета не учитывают помощь, которую страны мира уже пообещали выделить Украине, но пока этого не сделали. Поэтому они могут не давать полной картины поддержки, которую в действительности получают Вооруженные силы Украины.

Эксперты Института мировой экономики также оценили общий уровень новой помощи, которую страны мира пообещали выделить в июле, в том числе финансовую и гуманитарную поддержку страны.

"Донорские государства не инициировали практически никакой новой помощи, но отправили часть из уже обещанного ранее, в том числе вооружения", - пишет аналитический центр.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь Украине на сумму около 800 млн долларов и может объявить об этом уже в пятницу, 19 августа.

Также сообщалось, что правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи Украине. Вооруженные силы получат минометы и противотанковые средства.

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