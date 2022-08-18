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Естонія ухвалила новий пакет військової допомоги для України: що передадуть

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Таллінн, Четвер 18 серпня 2022 19:13
Естонія ухвалила новий пакет військової допомоги для України: що передадуть Фото: Естонія передасть Україні новий пакет військової допомоги (flickr by Shane MacClure)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд Естонії ухвалив новий пакет військової допомоги Україні. Збройні сили отримають міномети та протитанкові засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

Відповідне рішення уряд прийняв сьогодні на засіданні. Естонія надасть українським захисникам додаткове озброєння, зокрема міномети та протитанкові засоби.

Також Естонія разом з Німеччиною передасть Україні польовий шпиталь і направить до Великої Британії своїх інструкторів для навчання українських військовослужбовців.

В естонському уряді нагадали, що з початку повномасштабної війни передали Україні військової допомоги на майже 250 млн євро. Зокрема, Таллінн передав протитанкові реактивні комплекси "Джавелін", гаубиці, протитанкові міни та гранатомети, міномети, пістолети, боєприпаси, транспорт, засоби зв'язку, медичні засоби і засоби індивідуального захисту.

Нагадаємо, що недавно міністр оборони Олексій Резніков анонсував нову військову допомогу від США та Норвегії.

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Естонія Україна Військова допомога
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