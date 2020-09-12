Разумков виключає можливість розпуску Ради

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Голова Верховної ради Дмитро Разумков оцінив можливість розпуску парламенту 9-го скликання. Він вважає, що сьогоднішнє скликання Ради допрацює до кінця своєї каденції.

Про це спікер парламенту заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

За словами Разумкова, сьогодні він не бачить законних підстав для дострокового припинення повноважень 9-го скликання українського парламенту.

"Якщо ми говоримо про те, скільки пропрацює Верховна рада, то я думаю, що вона пропрацює до кінця своєї каденції, як це і передбачено Конституцією", - наголосив він.

Як відомо, Зеленський вже розпускав парламент. Це сталося під час його інавгурації у 2019 році. Тоді президент розпустив 8-ме скликання Ради. Після формування нового парламенту він неодноразово погрожував нардепам, що їх він теж розпустить.

Нагадаємо, у липні голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оцінив можливість розпуску Ради у менш ніж 1%. Він пояснював, що у розпуску парламенту не зацікавлений президент Володимир Зеленський.