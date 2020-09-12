ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Разумков виключає можливість розпуску Ради

Київ, Субота 12 вересня 2020 22:09
Разумков виключає можливість розпуску Ради
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Голова Верховної ради Дмитро Разумков оцінив можливість розпуску парламенту 9-го скликання. Він вважає, що сьогоднішнє скликання Ради допрацює до кінця своєї каденції.

Про це спікер парламенту заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

За словами Разумкова, сьогодні він не бачить законних підстав для дострокового припинення повноважень 9-го скликання українського парламенту.

"Якщо ми говоримо про те, скільки пропрацює Верховна рада, то я думаю, що вона пропрацює до кінця своєї каденції, як це і передбачено Конституцією", - наголосив він.

Як відомо, Зеленський вже розпускав парламент. Це сталося під час його інавгурації у 2019 році. Тоді президент розпустив 8-ме скликання Ради. Після формування нового парламенту він неодноразово погрожував нардепам, що їх він теж розпустить.

Нагадаємо, у липні голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оцінив можливість розпуску Ради у менш ніж 1%. Він пояснював, що у розпуску парламенту не зацікавлений президент Володимир Зеленський.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Дмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся