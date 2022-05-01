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Початок евакуації з Маріуполя перенесли на ранок 2 травня, - голова ОВА

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Маріуполь, Неділя 01 травня 2022 23:58
Початок евакуації з Маріуполя перенесли на ранок 2 травня, - голова ОВА Фото: евакуація з Маріуполя (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Змінено час початку евакуації з блокованого військами РФ Маріуполя - вивезення громадян відбудеться в понеділок, 2 травня, о сьомій ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"Увага, Маріуполь: зміна часу початку евакуації. Завтра, 2 травня, евакуація у Маріуполі розпочинається о 7:00. Точка збору - ТРЦ "Порт Сіті"", - розповів чиновник.

Також глава ОВА попросив українців, які підтримують зв'язок з жителями Маріуполя, які залишаються в заблокованому місті, передати їм цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що 1 травня відбулася евакуація людей з "Азовсталі" в Маріуполі. У мережі з'явилося відео порятунку.

Як поінформували в Нацгвардії, відразу після евакуації в Маріуполі війська РФ відкрили вогонь по "Азовсталі".

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Маріуполь евакуація
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