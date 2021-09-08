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На Донбасі внаслідок обстрілів отримали поранення двоє військових

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Донбас, Середа 08 вересня 2021 21:17
На Донбасі внаслідок обстрілів отримали поранення двоє військових Фото: на Донбасі в результаті обстрілів отримали поранення двоє військових (mil.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У середу ввечері, 8 серпня, збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

"Збройні формування РФ вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню і здійснили обстріли позицій українських захисників в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться в повідомленні.

У штабі повідомили, що двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

"Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я захисників - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

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