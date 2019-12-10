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У Чехії в лікарні сталась стрілянина, загинули четверо людей

Новини » Надзвичайні події     10.12.2019 - 09:55
У Чехії в лікарні сталась стрілянина, загинули четверо людей
Фото: стрілянина в Чехії (twitter.com/PolicieCZ)

В результаті стрілянини в Чехії постраждали також дві людини

У лікарні в Чехії сталася стрілянина, в результаті якої загинули четверо людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу чеської поліції.

Поліція розшукує стрілка. Стрілянина сталася в лікарні чеського міста Острава. До місця НП прибув спецназ.

Місцеві ЗМІ пишуть, що невідомий стріляв в один з верхніх поверхів лікарні.

Раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в клініці "На Виноградах" в Празі (Чехія), дві людини отримали поранення. Стрілянина сталася в п'ятницю, 8 березня, близько 23:00 за місцевим часом у відділенні гематології. Один з пацієнтів відкрив вогонь по людям, які перебували в палаті.

Нагадаємо, раніше в Нідерландах у місті Утрехті 18 березня невідомий стріляв у трамваї.

Крім того, в результаті стрілянини у німецькому місті Мюнхен загинули дві людини. Інцидент стався на будівництві. Одним із загиблим є людина, який почав стрілянину.

Нагадаємо, в червні поліція оточила Берлінський собор після того, як офіцер відкрив стрілянину в будівлі. Зазначалося, що двоє людей постраждали в результаті стрілянини.

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