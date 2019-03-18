У Нідерландах невідомий відкрив стрілянину в трамваї

Фото: метро стрілянини в Утрехті (twitter.com/teddyeugene)

Інцидент стався в місті Утрехт

В Нідерландах у місті Утрехті 18 березня невідомий відкрив стрілянину в трамваї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuronews.

Повідомляється, що кілька людей були поранені в понеділок в Утрехті, де, за повідомленнями ЗМІ, невідомий відкрив стрілянину в трамваї. Точна кількість постраждалих поки невідома.

Зараз на місце події прибули співробітники антитерористичного підрозділу поліції країни.

Газета Algemeen Dagblad повідомила, що передбачуваний зловмисник втік з місця злочину. Крім того, повідомляється, що злочинців могло бути кілька.

Нагадаємо, в результаті стрілянини в клініці "На Виноградах" в Празі (Чехія), дві людини отримали поранення. Стрілянина сталася в п'ятницю, 8 березня, близько 23:00 за місцевим часом у відділенні гематології. Один з пацієнтів відкрив вогонь по людям, які перебували в палаті.

Крім того, в результаті стрілянини у німецькому місті Мюнхен загинули дві людини. Інцидент стався на будівництві. Поліція перекрила ряд вулиць після стрілянини, в районі було зупинено рух трамваїв.