У результаті стрілянини в Мюнхені загинули двоє людей

Ілюстративне фото (twitter.com)

У результаті стрілянини загинув і сам нападник

Двоє людей загинули в результаті стрілянини в німецькому місті Мюнхені. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter поліції.

Зазначено, що одним із загиблих є людина, яка відкрила стрілянину. Видання Spiegel зазначає, що інцидент стався на будівництві.

Повідомляється, що поліція перекрила ряд вулиць після стрілянини, в районі було зупинено рух трамваїв. Розпочато розслідування.

Нагадаємо, в червні поліція оточила Берлінський собор після того, як офіцер відкрив стрілянину в будівлі. Зазначалося, що двоє людей постраждали в результаті стрілянини.

Як писало РБК-Україна раніше, в Німеччині в місті Саарбрюкен невідомий відкрив стрілянину по перехожих.

Додамо також, влітку в німецькому місті Дармштадт натовп агресивно налаштованих людей вчинила напад на поліцейських. Так, інцидент стався у ніч на неділю, 3 червня, під час музичного фестивалю.

За даними поліції, до нападу на правоохоронців були залучені близько 100 чоловік. Зокрема, учасники нападу кидали в поліцейських пляшки і камені. Більше 80 нападників були затримані.