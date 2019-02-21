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У результаті стрілянини в Мюнхені загинули двоє людей

Новини » Надзвичайні події    21.02.2019 - 12:27
У результаті стрілянини в Мюнхені загинули двоє людей
Ілюстративне фото (twitter.com)

У результаті стрілянини загинув і сам нападник

Двоє людей загинули в результаті стрілянини в німецькому місті Мюнхені. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter поліції.

Зазначено, що одним із загиблих є людина, яка відкрила стрілянину. Видання Spiegel зазначає, що інцидент стався на будівництві.

У результаті стрілянини в Мюнхені загинули двоє людей

Повідомляється, що поліція перекрила ряд вулиць після стрілянини, в районі було зупинено рух трамваїв. Розпочато розслідування.

Нагадаємо, в червні поліція оточила Берлінський собор після того, як офіцер відкрив стрілянину в будівлі. Зазначалося, що двоє людей постраждали в результаті стрілянини.

Як писало РБК-Україна раніше, в Німеччині в місті Саарбрюкен невідомий відкрив стрілянину по перехожих.

Додамо також, влітку в німецькому місті Дармштадт натовп агресивно налаштованих людей вчинила напад на поліцейських. Так, інцидент стався у ніч на неділю, 3 червня, під час музичного фестивалю.

За даними поліції, до нападу на правоохоронців були залучені близько 100 чоловік. Зокрема, учасники нападу кидали в поліцейських пляшки і камені. Більше 80 нападників були затримані.

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