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У Берліні поліцейський відкрив стрілянину в кафедральному соборі

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 18:25
Ілюстративне фото (CGTNOfficial/twitter)
Ілюстративне фото (CGTNOfficial/twitter)

В результаті події постраждали 2 людини

Німецька поліція оточила Берлінський кафедральний собор після того, як офіцер відкрив стрілянину в будівлі у неділю, 3 червня. Про це повідомляє ВВС.

Так, свідки події публікують відео, де екіпажі з автоматами і поліцейськими стрічками виставлені навколо собору.

Відзначимо, в прес-службі поліції Берліна підтвердили інформацію про подію.

За даними видання BILD, дві людини постраждали в результаті стрілянини. За словами представника поліції, поранений поліцейський. При цьому, за інформацією видання, поранення отримали дві людини.

Нагадаємо, 19 травня повідомлялося, що в Німеччині в місті Саарбрюккен невідомий відкрив стрілянину по перехожих.

 

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Теги публікації: Германия, Берлин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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