У Берліні поліцейський відкрив стрілянину в кафедральному соборі

В результаті події постраждали 2 людини

Німецька поліція оточила Берлінський кафедральний собор після того, як офіцер відкрив стрілянину в будівлі у неділю, 3 червня. Про це повідомляє ВВС.

Так, свідки події публікують відео, де екіпажі з автоматами і поліцейськими стрічками виставлені навколо собору.

Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A — Arjan Koenders (@ArjanKoenders1) June 3, 2018

Відзначимо, в прес-службі поліції Берліна підтвердили інформацію про подію.

За даними видання BILD, дві людини постраждали в результаті стрілянини. За словами представника поліції, поранений поліцейський. При цьому, за інформацією видання, поранення отримали дві людини.

Нагадаємо, 19 травня повідомлялося, що в Німеччині в місті Саарбрюккен невідомий відкрив стрілянину по перехожих.