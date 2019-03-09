У Празі під час стрілянини в лікарні поранили 2 людини

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Стрілянину влаштував один з пацієнтів

В результаті стрілянини у клініці "На Виноградах", що у Празі (Чехія), дві людини отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Lidové noviny.

Як повідомив представник чеської поліції Ян Данек, стрілянина сталася у п'ятницю, 8 березня, близько 23:00 за місцевим часом у відділенні гематології. Один з пацієнтів відкрив вогонь по іншим людям, які знаходилися в палаті.

В результаті стрілянини постраждали дві людини, пацієнти клініки. Поранення одного характеризують як тяжкі.

"Його (пораненого - ред.) стан критичний", - зазначив Данек.

Зазначається, що стрілок був затриманий персоналом клініки. Чоловік володів зброєю на законних підставах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в результаті стрілянини в Дніпровському районі загинув чоловік.

Раніше у анексованому Росією Криму, в Євпаторійській міській лікарні під час нічного чергування сталася стрілянина між двома лікарями. За попередніми даними, було застосовано травматичну зброю.

Крім того, в результаті стрілянини у німецькому місті Мюнхен загинули дві людини. Інцидент стався на будівництві. Одним з загиблим є людина, яка розпочала стрілянину. Поліція перекрила ряд вулиць після стрілянини, в районі було зупинено рух трамваїв.