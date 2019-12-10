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В Чехии в больнице произошла стрельба, погибли четыре человека

Новости » Происшествия     10.12.2019 - 09:55
В Чехии в больнице произошла стрельба, погибли четыре человека
Фото: стрельба в Чехии (twitter.com/PolicieCZ)

В результате стрельбы в Чехии пострадали также два человека

В больнице в Чехии произошла стрельба, в результате которой погибли четверо людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу чешской полиции.

Полиция разыскивает стрелка. Стрельба произошла в больнице чешского города Острава. К месту ЧП прибыл спецназ.

Местные СМИ пишут, что неизвестный стрелял в один из верхних этажей больницы.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в клинике "На Виноградах" в Праге (Чехия), два человека получили ранения. Стрельба произошла в пятницу, 8 марта, около 23:00 по местному времени в отделении гематологии. Один из пациентов открыл огонь по другим людям, которые находились в палате.

Напомним, ранее в Нидерландах в городе Утрехте 18 марта неизвестный стрелял в трамвае.

Кроме того, в результате стрельбы в немецком городе Мюнхен погибли два человека. Инцидент произошел на стройке. Одним из погибшим является человек, который начал стрельбу.

Напомним, в июне полиция оцепила Берлинский кафедральный собор после того, как офицер открыл стрельбу в здании. Отмечалось, что два человека пострадали в результате стрельбы.

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