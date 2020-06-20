Ситуація на Донбасі загострилася: поранили двох українських військових

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Окупанти вже 20 разів порушили режим припинення вогню

У суботу, 20 червня, в результаті ворожих обстрілів на Донбасі поранення отримали двоє українських військових. Окупанти активно застосовували заборонене мінськими угодами важке озброєння.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

З початку доби проросійські бойовики 20 разів відкривали вогонь по підрозділах Об'єднаних сил з артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під ворожі обстріли потрапляли позиції українських військових в районі Оріхового, Хутора Вільного, Новоолександрівки, Новозванівки, Троїцького, Шумів, Попасної, Золотого-4, Луганського, Залізного, Новотошківського, Авдіївки та Павлополя.

Поблизу Залізного зі стрілецької зброї поранили українського військовослужбовця. Постраждалому надали першу допомогу та евакуювали до медичного закладу. Це вже другий випадок поранення за добу.

Військовослужбовці Об'єднаних сил на агресію противника відповідали вогнем у відповідь. Зараз втрати російсько-окупаційних сил уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні вранці в результаті обстрілу поблизу Оріхового було поранено одного українського військового.

Крім того, вчора на міні підірвалися двоє військовослужбовців, які виконували бойове завдання поблизу Новотошківського.

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Автор: Дмитро Левицький