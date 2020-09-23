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На Донбасі підірвалися на міні двоє військових

Донбас, Середа 23 вересня 2020 15:06
На Донбасі підірвалися на міні двоє військових
Фото: мінне поле (Прес-центр АТО Facebook)
Автор: РБК-Україна

На Донбасі в районі населеного пункту Піски підірвалися на міні двоє українських військових. Бійці отримали осколкові поранення.

Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичної групи "Схід".

Військовим надали домедичну допомогу, а після їх оперативно доставили в лікувальний заклад. Стан здоров'я військових оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

Обставини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 вересня, на Донбасі не зафіксували жодного обстрілу з боку бойовиків.

Крім того, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 22 вересня зафіксувала одне порушення перемир'я на Донбасі. Вибух невизначеного походження був зафіксований у Донецькій області на території підконтрольній уряду.

Додамо, що посол ЄС в Україні Матті Маасикас заявив, що президент Володимир Зеленський дійсно намагається домогтися миру на Донбасі, однак для цього необхідні такі кроки з боку РФ.

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