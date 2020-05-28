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На Донбасі помер командир танкової бригади

Новини » Надзвичайні події     28.05.2020 - 14:49
На Донбасі помер командир танкової бригади
Фото: Юрій Межаков (facebook com 1ogtb)

Помер командир 1-ї окремої танкової бригади

Сьогодні, 28 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі помер командир 1-ї окремої танкової бригади. З життя пішов підполковник Юрій Межаков.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці у Facebook.

За даними штабу, підполковник Межаков помер сьогодні від зупинки серця.

Як наголосили в командуванні, померлий командир танкової бригади був справжнім офіцером та професіоналом своєї справи.

Межаков прийшов у 1-у танкову бригаду у 2018 році. Також він був начальником штабу 28-ї окремої механізованої бригади з 2014 по 2015 роки.

На Донбасі помер командир танкової бригади

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 травня на Донбасі в результаті влучання ворожої кулі в голову загинув 24-річний молодший сержант 28-ї окремої механізованої бригади.

Також РБК-Україна писало, що 21 травня внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український військовий та ще семеро воїнів отримали поранення.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбасвійськовіпреступленияООС
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