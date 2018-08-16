У лікарні Кам'янського напали на лікаря

Лікар отримав тілесні ушкодження

Вчора, 15 серпня, у приміщенні гнійно-септичного відділення "Кам'янської міської лікарні №7" було скоєно напад на лікаря. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охоорони здоров'я у Facebook.

Як зазначає МОЗ, лікар отримав тілесні ушкодження, його життя поза загрозою. Також повідомляється, що поліція підозрюваного затримала.

"Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про цей випадок та відкрила кримінальну справу. Наразі тривають слідчі дії з метою документації протиправних дій за статтею 296 ч. 4 Кримінального Кодексу України - хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.

Зараз також вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманому.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Національна поліція досі не передала матеріали по нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк СБУ.

До цього генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що у справі про замах на Гандзюк передбачається, що напад було скоєно на замовлення правоохоронних і державних органів. 6 серпня 2018 року Херсонський суд за підозрою в нападі заарештував місцевого жителя Миколу Новікова, якого, за словами журналістів, у день замаху взагалі не було в місті.

Нагадаємо, що напад на Гандзюк стався вранці 31 липня 2018 року - невідомий чекав радницю мера Херсона біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр.