В больнице Каменского напали на врача

Врач получил телесные повреждения

Вчера, 15 августа, в помещении гнойно-септического отделения "Каменской городской больницы №7" было совершено нападение на врача. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

Как отмечает Минздрав, врач получил телесные повреждения, его жизнь вне угрозы. Также сообщается, что полиция задержала подозреваемого.

"Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований об этом случае и открыла уголовное дело. Сейчас продолжаются следственные действия с целью документации противоправных действий по статье 296 ч. 4 Уголовного Кодекса Украины - хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Сейчас также решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Национальная полиция до сих пор не передала материалы по нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк СБУ.

До этого генпрокурор Юрий Луценко отметил, что в деле о покушении на Гандзюк предполагается, что нападение было совершено на заказ правоохранительных и государственных органов. 6 августа 2018 года Херсонский суд по подозрению в нападении арестовал местного жителя Николая Новикова, которого, по словам журналистов, в день покушения вообще не было в городе.

Напомним, что нападение на Гандзюк случилось утром 31 июля 2018 года - неизвестный ждал советника мэра Херсона возле подьезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.