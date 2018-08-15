Напад на Гандзюк: Нацполіція не передала СБУ матеріали справи

Адвокат Гандзюк впевнена, що Нацполіція гальмує розслідування справи

Адвокат Євгенія Закревська вважає, що Національна поліція гальмує розслідування нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк, оскільки не надала матеріали СБУ. Про це у коментарі РБК-Украіна повідомила представник потерпілої Євгенія Закревська.



Вона пояснила, що по справі існують два розслідування: Націполіціі та СБУ.



"Наразі існують два розслідування: одне Нацполіціі, а друге розслідування СБУ. Розслідування СБУ розпочалось пізніше на тиждень, тому що це було окреме рішення Генпрокурора, ми подали окрему заяву і вони зареєстрували окреме провадження.Але Нацполіція не передала матеріали СБУ, тому так - я вважаю, що це гальмування", - сказала вона.



"Той факт, що своєчасно не було встановлено алібі підозрюваного, що можливо, взагалі завело слідство в неправильгому напрямку , я також вважаю, що це гальмує пошук реального злочинця", - додала Закревська.

Раніше адвокат повідомляла, що у Служби безпеки України більше шансів розслідувати справу, ніж у поліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами генерального прокурора України Юрія Луценка, у справі про замах на Гандзюк йдеться про те, що напад було скоєно на замовлення представників правоохоронних та державних органів за сприяння сепаратистських організацій на території півдня України.

Зазначимо, поліція звернулася до громадян з проханням надавати будь-яку наявну інформацію, яка може допомогти слідству у справі замаху на Гандзюк.