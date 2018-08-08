Луценко розповів про замовників замаху на Гандзюк

За словами Луценка, напад було скоєно на замовлення представників правоохоронних та держорганів за сприяння сепаратистських організацій

У справі про замах на херсонську активістку Катерину Гандзюк йдеться про те, що напад було скоєно на замовлення представників правоохоронних та державних органів за сприяння сепаратистських організацій на території півдня України. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в Facebook.

Повідомляється, що метою нападу була дестабілізація суспільно-політичної обстановки на півдні країни.

Фото (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що напад на Гандзюк стався вранці 31 липня 2018 року - невідомий чекав радника мера Херсона біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр.

6 серпня Херсонський міський суд обрав підозрюваному у замаху на вбивство Гандзюк запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.