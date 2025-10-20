Боливия с новым президентом разрывает 20-летнее доминирование левых сил

Центристский кандидат Родриго Пас опередил своего консервативного соперника Хорхе "Туто" Кирогу почти на 10%.

Так, предварительные результаты президентских выборов показали, что Пас, сенатор от Христианско-демократической партии, получил 54,5% голосов, тогда как Кирога - 45,5%.

Победа Паса знаменует собой исторический сдвиг для страны, которой почти непрерывно с 2006 года руководило боливийское Движение за социализм (MAS), основанное бывшим президентом Эво Моралесом.

Вот только поддержка MAS резко упала из-за худшего экономического кризиса за последнее поколение, включая резкое падение экспорта природного газа, рост инфляции до 40-летнего максимума и дефицит топлива.

Новый президент вступает в должность 8 ноября. Он пообещал сохранить социальные программы, одновременно способствуя экономическому росту через частный сектор.

Вместе с тем, его партия не имеет большинства в законодательном органе, поэтому для эффективного управления придется формировать коалиции и искать компромиссы. Известно, что Демократическая партия Паса получила 49 из 130 мест в нижней палате и 16 из 36 в Сенате, опередив ненамного коалицию Кироги, которая получила 43 места в нижней палате и 12 в Сенате.

Предвыборные обещания Родриго Паса

Сенатор подчеркнул, что стремится к новому этапу боливийской демократии и построению экономики, "где государство больше не будет центральной осью".

Он также пообещал постепенную отмену универсальных субсидий на топливо, оставив поддержку только для уязвимых слоев населения, а крупные отрасли промышленности будут платить по рыночным ценам.

Такая умеренная платформа нашла отклик у избирателей, включая тех, кто ранее поддерживал MAS, но разочаровался в жесткой экономической политике Кироги.

Поддержка молодежи и популистская привлекательность

Кампанию Паса активно поддерживал его кандидат в вице-президенты Эдман Лара, бывший полицейский и популярный в соцсетях активист, который борется с коррупцией. Его видео в TikTok помогли Пасу привлечь молодежь и рабочий класс.

Экономические вызовы нового правительства

Новая администрация сразу столкнется с рядом вызовов: обеспечение поставок топлива, стабилизация экономики и формирование коалиций во фрагментированном законодательном органе.

Государственная энергетическая компания сейчас имеет проблемы с получением иностранной валюты для импорта топлива, а Пас уже объявил о соглашениях об отсрочке платежа, чтобы гарантировать поставки бензина и дизеля после инаугурации.

Международные отношения

Оба кандидата пообещали укрепить дипломатические связи с США, которые были напряженными с 2009 года, и привлечь финансовую поддержку для стабилизации экономики. Пас планирует заключить соглашения об экономическом сотрудничестве на сумму 1,5 миллиарда долларов для обеспечения поставок топлива.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что оба кандидата стремятся к "более крепким и лучшим отношениям с Соединенными Штатами" и что выборы являются трансформационной возможностью для Боливии.