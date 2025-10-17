Лукашенко ищет выход из изоляции и активизировал контакты с ЕС, - Reuters

Александр Лукашенко пытается восстановить отношения с Европой на фоне улучшения диалога с США. Минск надеется добиться смягчения санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, высокопоставленный белорусский дипломат провел серию встреч с европейскими представителями после того, как Минск направил им приглашения в конце сентября.

Европейские дипломаты расценили это как попытку Беларуси выйти из политической изоляции на фоне улучшения отношений с Вашингтоном при Дональде Трампе.

После президентских выборов 2020 года, сопровождавшихся массовыми протестами и репрессиями, Евросоюз ввел санкции против белорусского руководства, которые были ужесточены в 2022 году за поддержку Россией войны против Украины. Однако, по данным Reuters, в последние недели Минск активизировал контакты с европейскими странами.

Посол Белоруси координирует контакты с Европой

Бывший замминистра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич, назначенный в марте послом при Ватикане, стал неформально ответственным за координацию дипломатических контактов Минска в столицах Западной Европы.

По словам одного из дипломатов, Амбразевич передал послание о том, что Беларусь стремится разорвать политическую изоляцию и может сыграть роль в переговорах по урегулированию между Россией и Украиной. Посольство Белоруси в Париже, где дипломат также аккредитован при ЮНЕСКО, разослало приглашения на встречи в Париже 6, 8 и 9 октября.

Несколько европейских стран подтвердили получение приглашений, некоторые согласились на встречу. Один из дипломатов отметил: "Они чувствуют, что с приходом Трампа открылось окно возможностей, чтобы добиться снятия санкций, и стараются им воспользоваться".

Потепление с Вашингтоном

Александр Лукашенко, близкий союзник Владимира Путина, много лет находился под западными санкциями. Однако при Дональде Трампе США начали активнее взаимодействовать с Минском, направляя туда делегации и обсуждая гуманитарные вопросы.

В сентябре Лукашенко провел телефонный разговор с Трампом, который назвал его "высокоуважаемым лидером". После переговоров Белорусь освободила более 50 политических заключенных, а Вашингтон частично снял санкции с государственной авиакомпании Belavia, позволив ей закупать запчасти.

Европа относится с осторожностью

По словам дипломатов, дипломатическая активность Минска направлена на то, чтобы показать, что Беларусь не полностью подчинена Москве.

"Они говорят, что не хотят эскалации конфликта, и стремятся подчеркнуть отличия от России", - отметил один из собеседников Reuters. Однако часть европейских стран скептически относится к этим шагам, считая, что Лукашенко по-прежнему зависит от Кремля.

После освобождения заключенных белорусские власти вновь арестовали нескольких оппозиционеров. Одновременно с этим Минск и Москва провели совместные военные учения, а Лукашенко предложил построить атомную электростанцию на востоке страны для обеспечения оккупированных Россией территорий Украины электроэнергией.

Оппозиция призывает не снимать санкции

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская выразила тревогу из-за смягчения санкций против "Белавиа" и призвала ЕС не спешить с отменой ограничений.

"Санкции нельзя снимать, пока в Беларуси не произойдут системные и необратимые демократические изменения", - заявила Тихановская.

По словам бывшего белорусского дипломата Павла Слункина, Лукашенко рассчитывает на снятие санкций с поставок калийных удобрений и восстановление доступа к портам Балтии. Однако, отметил он, "Литва и Латвия не готовы снимать эти санкции".