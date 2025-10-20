Болівія з новим президентом розриває 20-річне домінування лівих сил

Центристський кандидат Родріго Пас випередив свого консервативного суперника Хорхе "Туто" Кірогу майже на 10%.

Так, попередні результати президентських виборів показали, що Пас, сенатор від Християнсько-демократичної партії, отримав 54,5% голосів, тоді як Кірога - 45,5%.

Перемога Паса знаменує собою історичний зсув для країни, якою майже безперервно з 2006 року керував болівійський Рух за соціалізм (MAS), заснований колишнім президентом Ево Моралесом.

От тільки підтримка MAS різко впала через найгіршу економічну кризу за останнє покоління, включаючи різке падіння експорту природного газу, зростання інфляції до 40-річного максимуму та дефіцит палива.

Новий президент вступає на посаду 8 листопада. Він пообіцяв зберегти соціальні програми, одночасно сприяючи економічному зростанню через приватний сектор.

Разом з тим, його партія не має більшості у законодавчому органі, тому для ефективного управління доведеться формувати коаліції та шукати компроміси. Відомо, що Демократична партія Паса здобула 49 зі 130 місць у нижній палаті та 16 з 36 у Сенаті, випередивши ненабагато коаліцію Кіроги, яка отримала 43 місця в нижній палаті та 12 у Сенаті.

Передвиборчі обіцянки Родріго Паса

Сенатор наголосив, що прагне нового етапу болівійської демократії та побудови економіки, "де держава більше не буде центральною віссю".

Він також пообіцяв поступове скасування універсальних субсидій на паливо, залишивши підтримку лише для вразливих верств населення, а великі галузі промисловості платитимуть за ринковими цінами.

Така поміркована платформа знайшла відгук у виборців, включаючи тих, хто раніше підтримував MAS, але розчарувався у жорсткій економічній політиці Кіроги.

Підтримка молоді та популістська привабливість

Кампанію Паса активно підтримував його кандидат у віце-президенти Едман Лара, колишній поліцейський і популярний у соцмережах активіст, який бореться з корупцією. Його відео в TikTok допомогли Пасу залучити молодь та робітничий клас.

Економічні виклики нового уряду

Нова адміністрація одразу зіткнеться з низкою викликів: забезпечення поставок палива, стабілізація економіки та формування коаліцій у фрагментованому законодавчому органі.

Державна енергетична компанія наразі має проблеми з отриманням іноземної валюти для імпорту палива, а Пас уже оголосив про угоди про відстрочку платежу, щоб гарантувати поставки бензину та дизеля після інавгурації.

Міжнародні відносини

Обидва кандидати пообіцяли зміцнити дипломатичні зв’язки з США, які були напруженими з 2009 року, та залучити фінансову підтримку для стабілізації економіки. Пас планує укласти угоди про економічне співробітництво на суму 1,5 мільярда доларів для забезпечення поставок палива.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що обидва кандидати прагнуть "міцніших і кращих відносин зі Сполученими Штатами" і що вибори є трансформаційною можливістю для Болівії.