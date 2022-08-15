ua ru
Пн, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

До Болгарії прибувають американські військові для захисту східного флангу НАТО

Новость на русском →
Софія, Понеділок 15 серпня 2022 04:59
До Болгарії прибувають американські військові для захисту східного флангу НАТО Фото: до Болгарії прибувають американські військові для захисту східного флангу НАТО (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Американські солдати зі 101-ї повітряно-десантної дивізії США прибувають до Болгарії в рамках операції з посилення східного флангу НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinite.

За даними видання, точне число американців, які будуть дислоковані в Болгарії невідомо.

Однак загальна чисельність військових 101-ї дивізії, частини якої розмістяться в Болгарії, Румунії, Угорщині та Словаччині, становить понад дві тисячі осіб.

Крім американців, для зміцнення НАТО в Болгарію приїдуть 750 італійських військовослужбовців з 50 одиницями бойової техніки.

Сама Болгарія надасть блоку 140 військовослужбовців Сухопутних військ країни і до 15 офіцерів у штабі групи.

Раніше представництво США в НАТО повідомило про плани з перекидання елітної 101-ї повітряно-десантної дивізії "Кричущі орли" в ЄС для посилення східного флангу НАТО. Близько 2,4 тис.солдатів розмістять у Болгарії, Румунії, Угорщині та Словаччині для «захисту» повітряного флангу Альянсу.

Нагадаємо, що глава Пентагону Ллойд Остін провів турне в країнах Балтії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Болгария
NEWS
Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей