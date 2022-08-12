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Повертаються через 80 років. США направили в Європу десантну дивізію для підсилення НАТО

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П'ятниця 12 серпня 2022 18:02
Повертаються через 80 років. США направили в Європу десантну дивізію для підсилення НАТО Фото: Повертаються через 80 років. США направили в Європу десантну дивізію для підсилення НАТО (nato.int)
Автор: Дмитро Браславський

США підсилює східні кордони НАТО, направляючи в ці регіони десантну дивізію, відому як "Клекотливі орли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку сторінці Місії США при НАТО.

Після обіцянки міністра оборони США Ллойда Остіна, у ряд країн НАТО направляють додаткові війська. В Румунію, Болгарію, Угорщину та Словаччину направлять 2400 солдатів 101-шої повітряно-десантної дивізії.

"Через 80 років повертається до Європи повітряно-десантна дивізія, відома як "Клекотливі орли". Це відбувається, щоб захистити східний фланг НАТО, заспокоїти наших союзників і стримати наших противників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що глава Пентагону Ллойд Остін прибувши до Латвії та обговорював військову допомогу України.

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