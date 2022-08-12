Фото: Повертаються через 80 років. США направили в Європу десантну дивізію для підсилення НАТО (nato.int)

США підсилює східні кордони НАТО, направляючи в ці регіони десантну дивізію, відому як "Клекотливі орли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку сторінці Місії США при НАТО.

Після обіцянки міністра оборони США Ллойда Остіна, у ряд країн НАТО направляють додаткові війська. В Румунію, Болгарію, Угорщину та Словаччину направлять 2400 солдатів 101-шої повітряно-десантної дивізії. "Через 80 років повертається до Європи повітряно-десантна дивізія, відома як "Клекотливі орли". Це відбувається, щоб захистити східний фланг НАТО, заспокоїти наших союзників і стримати наших противників", - йдеться в повідомленні.