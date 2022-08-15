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В Болгарию прибывают американские военные для защиты восточного фланга НАТО

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София, Понедельник 15 августа 2022 04:59
В Болгарию прибывают американские военные для защиты восточного фланга НАТО Фото: В Болгарию прибывают американские военные для защиты восточного фланга НАТО (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Американские солдаты из 101-й воздушно-десантной дивизии США прибывают в Болгарию в рамках операции по усилению восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite.

По данным издания, точное число американцев, которые будут дислоцированы в Болгарии неизвестно.

Однако общая численность военных 101-й дивизии, части которой разместятся в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, составляет более двух тысяч человек.

Кроме американцев, для укрепления НАТО в Болгарию приедут 750 итальянских военнослужащих с 50 единицами боевой техники.

Сама Болгария предоставит блоку 140 военнослужащих Сухопутных войск страны и до 15 офицеров в штабе группы.

Ранее представительство США в НАТО сообщило о планах по переброске элитной 101-й воздушно-десантной дивизии "Кричащие орлы" в ЕС для усиления восточного фланга НАТО. Около 2,4 тыс. солдат разместят в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии для «защиты» воздушного фланга альянса.

Напомним, что глава Пентагона Ллойд Остин провел турне в странах Балтии.

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