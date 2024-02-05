В Болгарии задержали сотрудника МВД по подозрению в шпионаже в пользу РФ

По словам источников издания, речь идет о передаче секретной информации бывшему сотруднику посольства России в Болгарии, которого ранее представили персоной нон грата.

Российские шпионы из Болгарии в Британии

Недавно королевская прокуратура Британии сообщила, что пяти гражданам Болгарии будут предъявлены обвинения по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

The Telegraph сообщало, что трое болгар из российской шпионской сети проживали недалеко от военного объекта Нортхолт на западе Лондона. Их ранее арестовали стражи порядка Британии.

Издание Spiegel писало, что бывшего директора платежной компании Wirecard Яна Марсалека подозревают в финансировании и руководстве российской агентурной сетью, занимавшейся шпионажем в Британии.

Ранее сообщалось, что весь судебный процесс продлится около шести недель в 2024 году.

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