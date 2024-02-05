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У Болгарії затримали співробітника МВС за підозрою у шпигунстві на користь РФ

Ілюстративне фото (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Болгарії затримали співробітника Міністерства внутрішніх справ. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БНР.

Російські шпигуни з Болгарії у Британії

Нещодавно королівська прокуратура Британії повідомила, що п'ятьом громадянам Болгарії буде пред'явлено звинувачення за підозрою у шпигунстві на користь РФ.

The Telegraph повідомляло, що троє болгар із російської шпигунської мережі проживали неподалік військового об'єкта Нортхолт на заході Лондона. Їх раніше заарештували правоохоронці Британії.

Видання Spiegel писало, що колишнього директора платіжної компанії Wirecard Яна Марсалека підозрюють у фінансуванні та керівництві російською агентурною мережею, яка займалася шпигунством у Британії.

Раніше повідомлялося, що весь судовий процес триватиме близько шести тижнів у 2024 році.

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