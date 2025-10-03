В Болгарии затопило курортный поселок: есть погибший

В Болгарии курортный поселок Елените накрыло наводнение. По состоянию на сегодня, 3 октября, известно об одном погибшем.

Об этом сказано в заявлении областной администрации города Бургас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNR .

По данным обладминистрации, мужчина утонул в подземном гараже одного из зданий. Его тело обнаружила пожарная служба. Спасатели продолжают обыскивать здания.

В то же время из курортного поселка эвакуировали шестерых женщин, трое из которых гражданки Польши.

В ряде районов в настоящий момент осложнен подъезд внедорожников к затопленным постройкам. Поступает информация о людях, оказавшихся в бедственном положении, а также о затопленных машинах и зданиях.

Из городов Несебр и Поморие уже направлены спасательные отряды, на месте работают водолазы и амфибийное судно специального назначения.