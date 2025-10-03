В Болгарии затопило курортный поселок: есть погибший
В Болгарии курортный поселок Елените накрыло наводнение. По состоянию на сегодня, 3 октября, известно об одном погибшем.
Об этом сказано в заявлении областной администрации города Бургас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNR.
По данным обладминистрации, мужчина утонул в подземном гараже одного из зданий. Его тело обнаружила пожарная служба. Спасатели продолжают обыскивать здания.
В то же время из курортного поселка эвакуировали шестерых женщин, трое из которых гражданки Польши.
В ряде районов в настоящий момент осложнен подъезд внедорожников к затопленным постройкам. Поступает информация о людях, оказавшихся в бедственном положении, а также о затопленных машинах и зданиях.
Из городов Несебр и Поморие уже направлены спасательные отряды, на месте работают водолазы и амфибийное судно специального назначения.
Наводнение в Одессе
Напомним, на этой неделе из-за аномальных ливней затопило Одессу. В городе на этом фоне произошел коллапс.
Из-за непогоды погибли по меньшей мере 10 жителей. Среди них - один ребенок.
Вице-премьера по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что пострадавшим будут назначены компенсации. Также власти планируют выяснить причины, почему сильный ливень привел к такой трагедии.
По словам Кулебы, он подготовит для украинского руководства доклад о причинах и последствиях наводнения. Представить его он должен сегодня, 3 октября.
Такой доклад Кулебе поручил сделать президент Владимир Зеленский.