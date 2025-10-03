ua en ru
В Болгарии затопило курортный поселок: есть погибший

Болгария, Пятница 03 октября 2025 17:11
В Болгарии затопило курортный поселок: есть погибший Иллюстративное фото: Болгарию затопило из-за ливней (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Болгарии курортный поселок Елените накрыло наводнение. По состоянию на сегодня, 3 октября, известно об одном погибшем.

Об этом сказано в заявлении областной администрации города Бургас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNR.

По данным обладминистрации, мужчина утонул в подземном гараже одного из зданий. Его тело обнаружила пожарная служба. Спасатели продолжают обыскивать здания.

В то же время из курортного поселка эвакуировали шестерых женщин, трое из которых гражданки Польши.

В ряде районов в настоящий момент осложнен подъезд внедорожников к затопленным постройкам. Поступает информация о людях, оказавшихся в бедственном положении, а также о затопленных машинах и зданиях.

Из городов Несебр и Поморие уже направлены спасательные отряды, на месте работают водолазы и амфибийное судно специального назначения.

Наводнение в Одессе

Напомним, на этой неделе из-за аномальных ливней затопило Одессу. В городе на этом фоне произошел коллапс.

Из-за непогоды погибли по меньшей мере 10 жителей. Среди них - один ребенок.

Вице-премьера по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что пострадавшим будут назначены компенсации. Также власти планируют выяснить причины, почему сильный ливень привел к такой трагедии.

По словам Кулебы, он подготовит для украинского руководства доклад о причинах и последствиях наводнения. Представить его он должен сегодня, 3 октября.

Такой доклад Кулебе поручил сделать президент Владимир Зеленский.

