У Болгарії затопило курортне селище: є загиблий

У Болгарії курортне селище Еленіте накрила повінь. Станом на сьогодні, 3 жовтня, відомо про одного загиблого.

Про це йдеться в заяві обласної адміністрації міста Бургас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNR .

За даними обладміністрації, чоловік потонув у підземному гаражі однієї з будівель. Його тіло виявила пожежна служба. Рятувальники продовжують обшукувати будівлі.

Водночас із курортного селища евакуювали шістьох жінок, троє з яких громадянки Польщі.

У низці районів зараз ускладнено під'їзд позашляховиків до затоплених будівель. Надходить інформація про людей, які опинилися в скрутному становищі, а також про затоплені машини і будівлі.

Із міст Несебр і Поморіє вже направлено рятувальні загони, на місці працюють водолази й амфібійне судно спеціального призначення.