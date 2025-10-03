У Болгарії затопило курортне селище: є загиблий
У Болгарії курортне селище Еленіте накрила повінь. Станом на сьогодні, 3 жовтня, відомо про одного загиблого.
Про це йдеться в заяві обласної адміністрації міста Бургас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNR.
За даними обладміністрації, чоловік потонув у підземному гаражі однієї з будівель. Його тіло виявила пожежна служба. Рятувальники продовжують обшукувати будівлі.
Водночас із курортного селища евакуювали шістьох жінок, троє з яких громадянки Польщі.
У низці районів зараз ускладнено під'їзд позашляховиків до затоплених будівель. Надходить інформація про людей, які опинилися в скрутному становищі, а також про затоплені машини і будівлі.
Із міст Несебр і Поморіє вже направлено рятувальні загони, на місці працюють водолази й амфібійне судно спеціального призначення.
Повінь в Одесі
Нагадаємо, цього тижня через аномальні зливи затопило Одесу. У місті на цьому тлі стався колапс.
Через негоду загинули щонайменше 10 жителів. Серед них - одна дитина.
Віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба зазначив, що постраждалим буде призначено компенсації. Також влада планує з'ясувати причини, чому сильна злива призвела до такої трагедії.
За словами Кулеби, він підготує для українського керівництва доповідь про причини та наслідки повені. Представити її він має сьогодні, 3 жовтня.
Таку доповідь Кулебі доручив зробити президент Володимир Зеленський.