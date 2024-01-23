В Болгарии зарегистрировали законопроект о заморозке российских активов

Он предусматривает возвращение санитарно-реабилитационного комплекса "Камчия" в собственность страны.

Проект закона предлагают депутаты Ивайло Мирчев и Надежда Иорданова, представляющие политическую партию "Мы продолжаем изменения – демократическая Болгария".

Они отметили, что

Передача Украине российских активов

Ранее стало известно, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения РФ в Украину.

11 января стало известно, что Белый дом поддержал законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных активов РФ и направить эти средства на восстановление Украины.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что послы Европейского союза в среду, 24 января, одобрят использование прибыли от замороженных активов РФ в пользу Украины.