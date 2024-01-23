В Болгарії зареєстрували законопроєкт про замороження російських активів

До парламенту Болгарії внесли законопроєкт, який передбачає заморожування російських активів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinite.
Він передбачає повернення санітарно-реабілітаційного комплексу "Камчія" у власність країни.
Проект закону пропонують депутати Івайло Мірчев і Надія Йорданова, які представляють політичну партію "Ми продовжуємо зміни - демократична Болгарія".
Вони зазначили, що
Раніше стало відомо, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення РФ до України.
11 січня стало відомо, що Білий дім підтримав законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених активів РФ, і направити ці кошти на відбудову України.
Глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив, що посли Європейського союзу в середу, 24 січня, схвалять використання прибутку від заморожених активів РФ на користь України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.