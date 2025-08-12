ua en ru
В Болгарии по запросу НАБУ проходят массовые обыски: связаны с закупкой оружия

Вторник 12 августа 2025 15:42
В Болгарии по запросу НАБУ проходят массовые обыски: связаны с закупкой оружия Иллюстративное фото: в Болгарии проходят обыски по запросу НАБУ (flickr by mreames)
Автор: Иван Носальский

В Болгарии во вторник, 12 августа, проходят массовые обыски у торговцев оружием. Их запросило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом заявил исполняющий обязанности генерального секретаря Министерства внутренних дел Богларии Мирослав Рашков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTA.

По словам Рашкова, операция проводится в нескольких регионах под контролем Национальной следственной службы Болгарии. Обыски проводятся по адресам в нескольких городах.

Он уточнил, что задержаний в рамках таких обысков пока что не было.

В обысках участвуют многочисленные следователи из Национальной следственной службы, сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Болгарии, а также Главного управления жандармерии, специальных операций и противодействия терроризму.

Ранее болгарская Верховная прокуратура кассационного уровня заявила, что контролирует обыски и изъятия у торговцев оружием по запросу Киева, связанному с расследованием коррупции при продаже оружия по завышенным ценам.

Обыски у Шурмы

Напомним, недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски по месту жительства бывшего заместителя главы Офиса президента Украины Ростислава Шурмы в Германии.

Директор НАБУ Семен Кривонос не раскрыл деталей о том, в рамках какого дела проходили обыски.

