ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Болгарії за запитом НАБУ проходять масові обшуки: пов'язані із закупівлею зброї

Вівторок 12 серпня 2025 15:42
UA EN RU
У Болгарії за запитом НАБУ проходять масові обшуки: пов'язані із закупівлею зброї Ілюстративне фото: у Болгарії проходять обшуки за запитом НАБУ (flickr by mreames)
Автор: Іван Носальський

У Болгарії у вівторок, 12 серпня, відбуваються масові обшуки у торговців зброєю. Їх запросило Національне антикорупційне бюро України.

Про це заявив виконувач обов'язків генерального секретаря Міністерства внутрішніх справ Богларії Мирослав Рашков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTA.

За словами Рашкова, операцію проводять у кількох регіонах під контролем Національної слідчої служби Болгарії. Обшуки проводять за адресами в кількох містах.

Він уточнив, що затримань у рамках таких обшуків поки що не було.

В обшуках беруть участь численні слідчі з Національної слідчої служби, співробітники Головного управління з боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Болгарії, а також Головного управління жандармерії, спеціальних операцій і протидії тероризму.

Раніше болгарська Верховна прокуратура касаційного рівня заявила, що контролює обшуки і вилучення у торговців зброєю за запитом Києва, пов'язаним із розслідуванням корупції під час продажу зброї за завищеними цінами.

Обшуки у Шурми

Нагадаємо, нещодавно Національне антикорупційне бюро України провело обшуки за місцем проживання колишнього заступника голови Офісу президента України Ростислава Шурми в Німеччині.

Директор НАБУ Семен Кривонос не розкрив деталей про те, у межах якої справи відбувалися обшуки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Болгарія НАБУ
Новини
ЗСУ спростували чутки про прорив росіян біля Покровська та Добропілля
ЗСУ спростували чутки про прорив росіян біля Покровська та Добропілля
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа