Премьер-министр Болгарии Румен Радев утверждает, что Запад не сможет дать отпор России конвенционным средствам. Более того, он пытается запугать мир "ядерным ответом" РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DRM News .

С новым заявлением по этому поводу Радев выступил по прибытии на саммит НАТО в Анкаре.

СМИ поинтересовались, какое послание он хотел бы адресовать российскому диктатору Владимиру Путину на фоне почти ежедневных баллистических атак России на Киев.

"Мой месседж простой: мы, коллективный Запад, пытаемся достичь конвенционной победы над крупнейшей ядерной державой, не имея достаточно возможностей противостоять их гиперзвуковым ракетам", - заявил Радев.

Он также выдумывает, что действия союзников существенно повышают риск эскалации и ядерного ответа со стороны России.

"Это очень опасно", - посетовал премьер-министр Болгарии.

На этом фоне он призвал как можно скорее сформировать условия для дипломатического урегулирования и достижения мира. Также Радев потребовал не допустить новой волны эскалации.