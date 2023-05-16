В Болгарии президент поручил кандидату в премьеры сформировать правительство

Президент Болгарии Румен Радев поручил сформировать правительство кандидату на пост премьер-министра Марии Габриэль, которая выдвигалась от правоцентристской коалиции ГЕРБ и Союза демократических сил (СДС), заняв первое место на апрельских всеобщих выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SeeNews .

"Я предложу правительство экспертов, объединенных четкими приоритетами для одной цели - благополучия болгар", - сказал Радев в телеэфире.

Габриэль для этого предоставили одну неделю, иначе ей придется вернуть мандат неисполненным.

Отмечается, что предложенному правительству необходимо будет заручиться поддержкой как минимум 121 депутата в 240-местном парламенте. При этом коалиция ГЕРБ-СДС занимает 69 мест в Национальной ассамблее по итогам досрочных выборов.

Второе место на выборах получила коалиция "Мы продолжаем перемены и демократическая Болгария" (WCC-DB) с 24,54% голосами, которая имеет 64 депутата. Также в парламенте представлены еще четыре партии: стойко националистическое, пророссийское "Возрождение" с 37 депутатами, Движение этнических турок за права и свободы (ДПС) с 36 депутатами, Болгарская социалистическая партия (БСП) с 23 и популистская "Есть такой народ" (ТИСП) с 11 депутатами.

В случае, если мандат не будет выполнен или предложенный кабинет не будет проголосован в парламенте, президент страны должен будет передать второй мандат коалиции WCC-DB.

Габриэль является еврокомиссаром с 2019 года и отвечает за инновации, исследования, культуру, образование и молодежь. С 2017 по 2019 год она занимала должность комиссара ЕС по цифровой экономике и обществу.