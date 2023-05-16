ua ru
Вт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Болгарії президент доручив кандидату у прем'єри сформувати уряд

Новость на русском →
Вівторок 16 травня 2023 07:57
У Болгарії президент доручив кандидату у прем'єри сформувати уряд Фото: Марія Габріель отримала від президента Болгарії мандат на формування уряду (europarl.europa.eu)
Автор: Володимир Костирін

Президент Болгарії Румен Радєв доручив сформувати уряд кандидату на посаду прем'єр-міністра Марії Габріель, яка висувалась від правоцентристської коаліції ГЄРБ та Союзу демократичних сил (СДС), посівши перше місце на квітневих загальних виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SeeNews.

"Я запропоную уряд експертів, об'єднаних чіткими пріоритетами для однієї мети - благополуччя болгар", - сказав Радєв у телеефірі.

Габріель для цього надали один тиждень, інакше їй доведеться повернути невиконаний мандат.

Зазначається, що запропонованому уряду необхідно буде заручитися підтримкою щонайменше 121 депутата у 240-місцевому парламенті. Коаліція ГЄРБ-СДС має 69 місць у Національній асамблеї за підсумками дострокових виборів.

Друге місце на виборах отримала коаліція "Ми продовжуємо зміни та демократична Болгарія" (WCC-DB) з 24,54% голосами, яка має 64 депутати. Також у парламенті представлено ще чотири партії: стійко націоналістичне, проросійське "Відродження" з 37 депутатами, Рух етнічних турків за права і свободи (ДПС) з 36 депутатами, Болгарська соціалістична партія (БСП) з 23 та популістська "Є такий народ" (ТІСП) із 11 депутатами.

У випадку, якщо мандат не буде виконаний або запропонований кабінет не буде проголосований у парламенті, президент країни має передати другий мандат коаліції WCC-DB.

Габріель є єврокомісаром з 2019 року та відповідає за інновації, дослідження, культуру, освіту та молодь. З 2017 до 2019 року вона обіймала посаду комісара ЄС з цифрової економіки та суспільства.

Нагадаємо, що у Болгарії парламентські вибори провели на початку квітня.

Також повідомлялося, що близько двох тижнів тому у Болгарії невідомі намагалися підірвати авто з генпрокурором.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Болгария
NEWS
Президент Чехії закликав партнерів прискорити постачання зброї Україні для контрнаступу
Президент Чехії закликав партнерів прискорити постачання зброї Україні для контрнаступу
DAILY
Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна
Віталій НосачФотокорреспондент Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна