У Болгарії президент доручив кандидату у прем'єри сформувати уряд

Президент Болгарії Румен Радєв доручив сформувати уряд кандидату на посаду прем'єр-міністра Марії Габріель, яка висувалась від правоцентристської коаліції ГЄРБ та Союзу демократичних сил (СДС), посівши перше місце на квітневих загальних виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SeeNews .

"Я запропоную уряд експертів, об'єднаних чіткими пріоритетами для однієї мети - благополуччя болгар", - сказав Радєв у телеефірі.

Габріель для цього надали один тиждень, інакше їй доведеться повернути невиконаний мандат.

Зазначається, що запропонованому уряду необхідно буде заручитися підтримкою щонайменше 121 депутата у 240-місцевому парламенті. Коаліція ГЄРБ-СДС має 69 місць у Національній асамблеї за підсумками дострокових виборів.

Друге місце на виборах отримала коаліція "Ми продовжуємо зміни та демократична Болгарія" (WCC-DB) з 24,54% голосами, яка має 64 депутати. Також у парламенті представлено ще чотири партії: стійко націоналістичне, проросійське "Відродження" з 37 депутатами, Рух етнічних турків за права і свободи (ДПС) з 36 депутатами, Болгарська соціалістична партія (БСП) з 23 та популістська "Є такий народ" (ТІСП) із 11 депутатами.

У випадку, якщо мандат не буде виконаний або запропонований кабінет не буде проголосований у парламенті, президент країни має передати другий мандат коаліції WCC-DB.

Габріель є єврокомісаром з 2019 року та відповідає за інновації, дослідження, культуру, освіту та молодь. З 2017 до 2019 року вона обіймала посаду комісара ЄС з цифрової економіки та суспільства.