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В Болгарии неизвестные пытались взорвать авто с генпрокурором

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Понедельник 01 мая 2023 17:16
В Болгарии неизвестные пытались взорвать авто с генпрокурором Фото: Иван Гешев, генпрокурор Болгарии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Болгарии произошла попытка покушения на генерального прокурора Ивана Гешева. Авто с ним хотели подорвать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БГНЕС.

Взрывное устройство заложили возле села Ковачевцы, через которое Гешев в составе кортежа должен был отправляться на мероприятие. Бомбу взорвали перед автомобилями, никто не пострадал.

При этом заместитель генерального прокурора Борислав Сарафов в эфире канала bTV заявил, что из-за взрыва образовался огненный столб высотой 4-5 метра. Также на месте инцидента осталась воронка глубиной 30-40 см и диаметром почти три метра.

В публичном пространстве было известно о планах Гешева посетить Турцию , поэтому правоохранители проверяют, не произошло ли утечки информации об изменении маршрута кортежа.

По словам генсека Министерства внутренних дел Болгарии Петра Тодорова, на месте взрыва уже работают правоохранители и следователи, а для расследования создан штаб.

Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Гилиб Донев завтра, 2 мая, проведет совещание, на котором обсудят меры из-за инцидента.

Причины попытки покушения на генпрокурора пока остаются неизвестными.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура Болгарии начала расследование, поскольку правительство может не применять ЕС санкции против России.

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