Болгарія завтра розгляне введення локдауну

Уряд Болгарії завтра розгляне питання введення в країні жорсткого карантину, так званого локдауну. Обмеження запроваджують, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Болгарський уряд планує закрити дитячі садочки та ясла, а школи та університети перевести на онлайн-навчання. У країні хочуть заборонити спортивні та культурні заходи, зачинити ресторани, кафе та бари, а також всі магазини, крім продуктових та аптек.

Крім того, уряд планує заборонити будь-які туристичні подорожі як у межах країни, так і за кордон. Обмеження, як планується, набудуть чинності вже 27 листопада.

У Болгарії зростає захворюваність на коронавірус. За останній тиждень у країні з семимільйонним населенням зафіксували 23 569 випадків COVID-19. Близько 6350 хворих перебувають в лікарнях, що на тисячу більше, ніж минулого тижня.

Нагадаємо, у Чорногорії сьогодні посилили комендантську годину, запроваджену через пандемію коронавірусу. Жителям країни буде заборонено виходити з дому у період з 19:00 до 5:00.

Крім того, у Німеччині заявили про наміри продовжити загальнонаціональний локдаун у грудні.